Bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture

6 Allée des Lauriers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Le Hall de Touvent accueille une vente entre particuliers de jouets, vêtements enfants et articles de puériculture.

Bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture ! .

6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12

English :

The Hall de Touvent is hosting a special adult clothing sale.

German :

In der Hall de Touvent findet ein spezieller Umkleideraum für Erwachsenenbekleidung statt.

Italiano :

La Hall de Touvent organizza una vendita speciale di abbigliamento per adulti.

Espanol :

El Hall de Touvent organiza una venta especial de ropa para adultos.

L’événement Bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme