Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture Salle des Fêtes Fontenay-près-Chablis

Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture

Salle des Fêtes Grand Rue Fontenay-près-Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et puériculture à la Salle des Fêtes. Buvette et restauration sur place. .

Salle des Fêtes Grand Rue Fontenay-près-Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 40 21 38

Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture

