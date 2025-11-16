Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture Salle des Fêtes Fontenay-près-Chablis
Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture Salle des Fêtes Fontenay-près-Chablis dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture
Salle des Fêtes Grand Rue Fontenay-près-Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et puériculture à la Salle des Fêtes. Buvette et restauration sur place. .
Salle des Fêtes Grand Rue Fontenay-près-Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 40 21 38
English :
German : Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux Jouets Vêtements Enfants Puériculture Fontenay-près-Chablis a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois