Bourse aux jouets, vêtements et bric à brac Le Préau Vals-près-le-Puy

Bourse aux jouets, vêtements et bric à brac

Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-23 07:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

2025-11-23

L’APE La Fontaine organise une bourse aux jouets, vêtements et bric-à-brac. Buvette et petite restauration sur place. Venez chiner de bonnes affaires, préparer vos cadeaux de Noël ou simplement passer un bon moment en famille !

Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 06 86 87

English :

The APE La Fontaine is organizing a toy, clothing and bric-a-brac fair. Refreshments and snacks on site. Come and bargain-hunt, prepare your Christmas gifts or simply spend some quality time with the family!

German :

Die Elternvereinigung La Fontaine organisiert eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Trödel. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich. Kommen Sie und stöbern Sie nach Schnäppchen, bereiten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke vor oder verbringen Sie einfach eine schöne Zeit mit der Familie!

Italiano :

L’APE La Fontaine organizza una fiera di giocattoli, vestiti e bricolage. Rinfreschi e spuntini sul posto. Venite a caccia di occasioni, a preparare i vostri regali di Natale o semplicemente a divertirvi con la famiglia!

Espanol :

El APE La Fontaine organiza una feria de juguetes, ropa y baratijas. Refrescos y tentempiés in situ. Venga a buscar gangas, a preparar sus regalos de Navidad o simplemente a pasar un buen rato en familia

