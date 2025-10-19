Bourse aux jouets vêtements et livres Hilsenheim

Bourse aux jouets vêtements et livres Hilsenheim dimanche 19 octobre 2025.

Bourse aux jouets vêtements et livres

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

La Bourse aux Jouets, Vêtements et Livres revient à la salle des fêtes de Hilsenheim ! Cet événement convivial est l’occasion idéale pour dénicher des trésors jeux, habits et ouvrages à petits prix. Ouverte à tous et accessible gratuitement, cette bourse permet de donner une seconde vie aux objets tout en faisant plaisir aux petits comme aux grands.

61 rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

English :

The Toys, Clothes and Books Fair returns to the Hilsenheim village hall! This friendly event is the ideal opportunity to unearth treasures: games, clothes and books at low prices. Open to all and free of charge, this market gives a second life to objects and is a real treat for young and old alike.

German :

Die Spielzeug-, Kleider- und Bücherbörse findet wieder in der Festhalle von Hilsenheim statt! Diese gesellige Veranstaltung ist die ideale Gelegenheit, um nach Schätzen zu suchen: Spiele, Kleidung und Bücher zu kleinen Preisen. Die Börse ist für alle offen und kostenlos und ermöglicht es, Gegenständen ein zweites Leben zu geben und gleichzeitig Groß und Klein eine Freude zu machen.

Italiano :

La Fiera dei giocattoli, dei vestiti e dei libri è tornata al municipio di Hilsenheim! Questo evento amichevole è l’occasione ideale per scovare tesori: giochi, vestiti e libri a prezzi bassi. Aperta a tutti e gratuita, la fiera dà una seconda vita agli oggetti ed è un vero piacere per grandi e piccini.

Espanol :

Vuelve la Feria de Juguetes, Ropa y Libros al ayuntamiento de Hilsenheim Este simpático evento es la ocasión ideal para desenterrar tesoros: juegos, ropa y libros a precios bajos. Abierta a todos y gratuita, la feria da una segunda vida a los objetos y es un verdadero placer para grandes y pequeños.

