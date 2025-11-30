Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture Saint-Sébastien
Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture
Saalle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Vous souhaitez vendre des vêtements/jouets/matériel de puériculture, inscrivez-vous !
Si vous souhaitez en acheter, notez la date!
Tous les bénéfices de l’association sont utilisés pour financer les sorties scolaires, les projets scolaires ou autre aide financière à l’école de notre commune.
2€ la table , réservation 06 82 28 48 31 .
Saalle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 28 48 31
