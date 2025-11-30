Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture Saint-Sébastien

Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture

Vous souhaitez vendre des vêtements/jouets/matériel de puériculture, inscrivez-vous !

Si vous souhaitez en acheter, notez la date!

Tous les bénéfices de l’association sont utilisés pour financer les sorties scolaires, les projets scolaires ou autre aide financière à l’école de notre commune.

2€ la table , réservation 06 82 28 48 31 .

