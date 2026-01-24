Bourse aux jouets vétements et materiel de puériculture Semussac

Bourse aux jouets vétements et materiel de puériculture

Allée des charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’association Semussac organise une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture.

Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine semussackids@gmail.com

English :

The Semussac association is organizing a toy, clothing and childcare equipment fair.

