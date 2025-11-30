Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle des fêtes des Beauroys Beine

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle des fêtes des Beauroys Beine dimanche 30 novembre 2025.

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Salle des fêtes des Beauroys Chemin des Beauroys Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à Beine, buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes des Beauroys Chemin des Beauroys Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 10 74 98 

English : Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

German : Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Beine a été mis à jour le 2025-10-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)