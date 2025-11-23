Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

.

Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 53 83

English :

Toy, clothing and childcare market

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege

Italiano :

Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia

Espanol :

Mercado de juguetes, ropa y puericultura

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine