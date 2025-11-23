Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
.
Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 53 83
English :
Toy, clothing and childcare market
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege
Italiano :
Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia
Espanol :
Mercado de juguetes, ropa y puericultura
L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Charente Limousine