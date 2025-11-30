Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle polyvalente Polignac

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Salle polyvalente Route des écoles Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Polignac organise sa bourse aux jouets, vêtements et puériculture.

Buvette sur place.

.

Salle polyvalente Route des écoles Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 12 22 30 apel@ecole-polignac.fr

English :

The APEL of the Sainte Jeanne d’Arc school in Polignac is organizing its toy, clothing and childcare market.

Refreshments on site.

German :

Die APEL der Schule Sainte Jeanne d’Arc in Polignac organisiert ihre Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege.

Getränke vor Ort.

Italiano :

L’APEL della scuola Sainte Jeanne d’Arc di Polignac organizza il suo mercatino di giocattoli, abbigliamento e articoli per l’infanzia.

Rinfresco sul posto.

Espanol :

La APEL de la escuela Sainte Jeanne d’Arc de Polignac organiza su mercadillo de juguetes, ropa y puericultura.

Refrescos in situ.

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Polignac a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay