Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle polyvalente Polignac dimanche 30 novembre 2025.
Salle polyvalente Route des écoles Polignac Haute-Loire
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
2025-11-30
L’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Polignac organise sa bourse aux jouets, vêtements et puériculture.
Buvette sur place.
Salle polyvalente Route des écoles Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 12 22 30 apel@ecole-polignac.fr
English :
The APEL of the Sainte Jeanne d’Arc school in Polignac is organizing its toy, clothing and childcare market.
Refreshments on site.
German :
Die APEL der Schule Sainte Jeanne d’Arc in Polignac organisiert ihre Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege.
Getränke vor Ort.
Italiano :
L’APEL della scuola Sainte Jeanne d’Arc di Polignac organizza il suo mercatino di giocattoli, abbigliamento e articoli per l’infanzia.
Rinfresco sul posto.
Espanol :
La APEL de la escuela Sainte Jeanne d’Arc de Polignac organiza su mercadillo de juguetes, ropa y puericultura.
Refrescos in situ.
