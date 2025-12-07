Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle des fêtes Saint-Félix

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Salle des fêtes Le bourg Saint-Félix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

.

Salle des fêtes Le bourg Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 84 37 86 sophie2s03@hotmail.com

English :

Toy, clothing and childcare market

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege

Italiano :

Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia

Espanol :

Mercado de juguetes, ropa y puericultura

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Saint-Félix a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire