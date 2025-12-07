Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle des fêtes Saint-Félix
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Salle des fêtes Saint-Félix dimanche 7 décembre 2025.
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
Salle des fêtes Le bourg Saint-Félix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
.
Salle des fêtes Le bourg Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 84 37 86 sophie2s03@hotmail.com
English :
Toy, clothing and childcare market
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege
Italiano :
Mercato dei giocattoli, dei vestiti e dei servizi per l’infanzia
Espanol :
Mercado de juguetes, ropa y puericultura
L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Saint-Félix a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire