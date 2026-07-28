Informations pratiques

Savignac

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Savignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez nombreux à la bourse aux jouets de Savignac !

Jouets, vêtements et puériculture. .

Savignac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 58 79 14

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English :

Come one, come all to the Savignac Toy Swap! %E0

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Savignac a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)