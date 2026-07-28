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AGENDA · Savignac

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Savignac

dimanche 20 septembre 2026 · Savignac

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Savignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12200 Savignac
Département
Aveyron
Tarif

Savignac

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Savignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez nombreux à la bourse aux jouets de Savignac !
Jouets, vêtements et puériculture.   .

Savignac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 58 79 14 

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English :

Come one, come all to the Savignac Toy Swap! %E0

L’événement Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Savignac a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)