Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’APE de Thiron-Gardais organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture le samedi 22 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes et la cantine.

Buvette et collation sur place.

Emplacement et collation pour les exposants à réserver.

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 36 35 13 17

English :

The APE de Thiron-Gardais is organizing a toy, children’s clothing and childcare items fair on Saturday November 22nd from 9am to 5pm at the village hall and canteen.

Refreshments and snacks on site.

Places and snacks for exhibitors to be reserved.

German :

Die EV Thiron-Gardais organisiert am Samstag, den 22. November von 9:00 bis 17:00 Uhr im Festsaal und in der Kantine eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyartikel.

Getränke und Snacks vor Ort.

Platz und Snacks für die Aussteller müssen reserviert werden.

Italiano :

L’Associazione dei genitori di Thiron-Gardais organizza una fiera di giocattoli, vestiti per bambini e articoli per l’infanzia sabato 22 novembre dalle 9 alle 17 nella sala e nella mensa del villaggio.

Sono disponibili rinfreschi e spuntini.

I posti e gli spuntini per gli espositori devono essere

Espanol :

La Asociación de Padres de Thiron-Gardais organiza una feria de juguetes, ropa infantil y artículos de puericultura el sábado 22 de noviembre de 9.00 a 17.00 horas en el salón y la cantina del pueblo.

Habrá refrescos y tentempiés.

Las plazas y los refrigerios para los expositores deben reservarse

