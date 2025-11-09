Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture Villiers-Saint-Benoît

Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture Villiers-Saint-Benoît dimanche 9 novembre 2025.

Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture

la salle des fêtes Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture, 2 euro la table, organisé par l’association Foyer des 3 Âges. .

la salle des fêtes Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 78 74 51 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr

English : Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture

German : Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets, vêtements, matériel de puériculture Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2025-10-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !