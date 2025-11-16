Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil dimanche 16 novembre 2025.

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël

Salle des fêtes 1T Rue des Tulipes Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Organisé par l’association Jeux d’enfants.

Exposant 2€ le mètre, réservation par téléphone.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes 1T Rue des Tulipes Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30

