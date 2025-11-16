Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil
Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël
Salle des fêtes 1T Rue des Tulipes Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par l’association Jeux d’enfants.
Exposant 2€ le mètre, réservation par téléphone.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes 1T Rue des Tulipes Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30
German : Bourse aux jouets, vêtements, puériculture et déco de Noël
