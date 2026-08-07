Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils
dimanche 11 octobre 2026 · Monteils
Informations pratiques
Monteils
Bourse aux jouets, vêtements, puériculture
Monteils Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
La Mam La P’tite Tribu de Monteils organise sa Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture !
Vous souhaitez vider vos placards et donner une seconde vie aux jouets, vêtements ou équipements de puériculture de vos enfants ? Réservez dès maintenant votre stand !
Les visiteurs pourront également profiter d’une buvette et d’une restauration sur place (sandwichs) tout au long de la journée. .
Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 65 84 mammonteils12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Mam La P’tite Tribu in Monteils is hosting its Toy, Clothing, and Baby Supplies Swap!
L’événement Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Monteils (Aveyron)
- Soirée plage, Peyras, Monteils 12 septembre 2026
- Exposition de coutellerie, Temple, Monteils 27 septembre 2026