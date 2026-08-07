Informations pratiques

Monteils

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture

Monteils Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La Mam La P’tite Tribu de Monteils organise sa Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture !

Vous souhaitez vider vos placards et donner une seconde vie aux jouets, vêtements ou équipements de puériculture de vos enfants ? Réservez dès maintenant votre stand !

Les visiteurs pourront également profiter d’une buvette et d’une restauration sur place (sandwichs) tout au long de la journée. .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 65 84 mammonteils12@gmail.com

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English :

La Mam La P’tite Tribu in Monteils is hosting its Toy, Clothing, and Baby Supplies Swap!

L’événement Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)