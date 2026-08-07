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Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils

dimanche 11 octobre 2026 · Monteils

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Ville
12200 Monteils
Département
Aveyron
Tarif

Monteils

Bourse aux jouets, vêtements, puériculture

Monteils Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

La Mam La P’tite Tribu de Monteils organise sa Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture !
Vous souhaitez vider vos placards et donner une seconde vie aux jouets, vêtements ou équipements de puériculture de vos enfants ? Réservez dès maintenant votre stand !
Les visiteurs pourront également profiter d’une buvette et d’une restauration sur place (sandwichs) tout au long de la journée.   .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 65 84  mammonteils12@gmail.com

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English :

La Mam La P’tite Tribu in Monteils is hosting its Toy, Clothing, and Baby Supplies Swap!

L’événement Bourse aux jouets, vêtements, puériculture Monteils a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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