Bourse aux jouets VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Bourse aux jouets

VIC-EN-BIGORRE Gymnase Menoni Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 16:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Le club Vic Pyrénées Basket organise une bourse aux jouets.

Les bourses sont des événements de vente de vêtements enfants, jouets d’occasion et matériel de puériculture. Parfait pour trouver vos cadeaux de Noël à moindre coût.

Buvette et restauration sur place.

.

VIC-EN-BIGORRE Gymnase Menoni Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 71 76 40 contact.vpb65@gmail.com

English :

The Vic Pyrénées Basket club is organizing a toy fair.

Toy fairs are events for the sale of children’s clothing, second-hand toys and childcare equipment. Perfect for finding your Christmas gifts at a lower price.

Refreshments and catering on site.

German :

Der Club Vic Pyrénées Basket organisiert eine Spielzeugbörse.

Börsen sind Veranstaltungen, bei denen Kinderkleidung, gebrauchtes Spielzeug und Babyausstattung verkauft werden. Perfekt, um günstig Weihnachtsgeschenke zu finden.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il Vic Pyrénées Basket club organizza una fiera del giocattolo.

Le fiere del giocattolo sono eventi in cui si vendono vestiti per bambini, giocattoli di seconda mano e attrezzature per l’infanzia. L’ideale per trovare i regali di Natale a un prezzo più basso.

Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

El club Vic Pyrénées Basket organiza una feria del juguete.

Las ferias del juguete son eventos de venta de ropa infantil, juguetes de segunda mano y material de puericultura. Ideales para encontrar los regalos de Navidad más baratos.

Refrescos y catering in situ.

L’événement Bourse aux jouets Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65