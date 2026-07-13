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Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus Châteauroux

samedi 10 octobre 2026 · Châteauroux

Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
6 Allée des Lauriers
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus

6 Allée des Lauriers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez vendre vos vêtements, chaussures et accessoires modes adultes et enfants. Vous êtes également conviés à une vente de colis perdus et à une bourse aux jouets.
Vente de jeux, jouets, articles de puériculture.
Vente de vêtements adultes et enfants. Vente de colis perdus.   .

6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12 

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English :

The Hall de Touvent hosts a Christmas market and toy fair.

L’événement Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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