Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus Châteauroux
samedi 10 octobre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus
6 Allée des Lauriers Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez vendre vos vêtements, chaussures et accessoires modes adultes et enfants. Vous êtes également conviés à une vente de colis perdus et à une bourse aux jouets.
Vente de jeux, jouets, articles de puériculture.
Vente de vêtements adultes et enfants. Vente de colis perdus. .
6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12
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English :
The Hall de Touvent hosts a Christmas market and toy fair.
L’événement Bourse aux jouets, vide dressing enfants, adultes et vente de colis perdus Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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