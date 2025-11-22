Bourse aux jouets Vigeois
Bourse aux jouets Vigeois samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Centre Culturel Vigeois Corrèze
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Jouets Livres Petits cadeaux (sauf bijoux) Décoration Meubles enfants Jeux d’extérieur pour enfants Vélos…
Articles propres et en état de fonctionnement. Peluches limitées à 5 maximum par déposant . Tout article non repris dimanche sera donné à une association caritative. Et il paraît même, que le père Noël pourrait venir faire un tour samedi après-midi !
Dépôt vendredi de 15h à 19h30 Vente samedi de 9h30 à 18h30 (non stop) Reprise Invendus dimanche de 10h30 à 11h30. .
Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12 madeleine.deschamps395@orange.fr
