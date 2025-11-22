Bourse aux jouets Villedieu-sur-Indre

Bourse aux jouets

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez acheter des jouets à la salle des fêtes Jean Moulin !

Espace à disposition pour tester les jouets. Buvette et encas sur place. .

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09

English :

Come and buy toys at the Jean Moulin village hall!

German :

Kommen Sie in den Festsaal Jean Moulin und kaufen Sie Spielzeug!

Italiano :

Venite a comprare giocattoli presso la sala del villaggio Jean Moulin!

Espanol :

¡Ven a comprar juguetes al salón del pueblo Jean Moulin!

