Bourse aux jouets Villedieu-sur-Indre
Bourse aux jouets Villedieu-sur-Indre samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets
10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez acheter des jouets à la salle des fêtes Jean Moulin !
Espace à disposition pour tester les jouets. Buvette et encas sur place. .
10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09
English :
Come and buy toys at the Jean Moulin village hall!
German :
Kommen Sie in den Festsaal Jean Moulin und kaufen Sie Spielzeug!
Italiano :
Venite a comprare giocattoli presso la sala del villaggio Jean Moulin!
Espanol :
¡Ven a comprar juguetes al salón del pueblo Jean Moulin!
