BOURSE AUX JOUETS Villefranche-de-Lauragais

HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Vous cherchez des trésors à petits prix pour préparer les fêtes ou renouveler votre garde-robe ?

Ne manquez pas la grande Bourse aux Jouets organisée par le Twirling Club Villefranchois, le dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 17h, dans la Halle Centrale de Villefranche de Lauragais !

Venez profiter d’une journée conviviale pour dénicher jouets, livres, vêtements enfants/adultes, et même du matériel de puériculture à prix cassés ! C’est l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires tout en soutenant une association locale.

Ambiance familiale et petites trouvailles garanties. Que vous soyez en quête du cadeau parfait ou de vêtements stylés pour l’hiver, vous trouverez votre bonheur.

Buvette et restauration sur place .

HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie bourseauxjouets31290@gmail.com

