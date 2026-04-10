Bourse aux jouets Villers-Buzon
Bourse aux jouets Villers-Buzon vendredi 8 mai 2026.
Villers-Buzon
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes Villers-Buzon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Bourse aux jouets, puériculture et vêtements enfants. Tombola sur place. Au profit des enfants de la MAM Haut comme trois pommes. Tarifs exposants 8€ en intérieur et 5€ en extérieur. .
Salle des Fêtes Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 65 14 91
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English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Villers-Buzon a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN