Villers-Buzon

Bourse aux jouets

Salle des Fêtes Villers-Buzon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements enfants. Tombola sur place. Au profit des enfants de la MAM Haut comme trois pommes. Tarifs exposants 8€ en intérieur et 5€ en extérieur. .

Salle des Fêtes Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 65 14 91

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Villers-Buzon a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN