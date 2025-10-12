Bourse aux jouets Vismes
Bourse aux jouets Vismes dimanche 12 octobre 2025.
Bourse aux jouets
Salle du Plouy Vismes Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 17:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Bourse aux jouets et vêtements organisée pat le Club des séniors
Vente de Jouets / vêtements / Articles de puériculture
A partir de 9h à la salle du Plouy
Tarif exposant 2.00€/table
Restauration et buvette sur place
Infos et réservations 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05
Salle du Plouy Vismes 80140 Somme Hauts-de-France +33 2 35 17 61 09 tourisme@cciabb.fr
English :
Toy and clothing fair organized by the Club des séniors
Sale of Toys / clothing / childcare items
From 9am at the Salle du Plouy
Exhibitor price: 2.00?/table
Catering and refreshments on site
Information and reservations: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05
German :
Spielzeug- und Kleiderbörse organisiert durch den Seniorenclub
Verkauf von Spielzeug / Kleidung / Kinderpflegeartikel
Ab 9 Uhr in der Salle du Plouy
Preis für Aussteller: 2.00?/Tisch
Essen und Trinken vor Ort
Infos und Reservierungen: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dal Club degli Anziani
Vendita di Giocattoli / vestiti / articoli per l’infanzia
Dalle 9.00 nella Salle du Plouy
Prezzo per gli espositori: 2,00?/tavolo
Catering e rinfreschi in loco
Informazioni e prenotazioni: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05
Espanol :
Feria de juguetes y ropa organizada por el Club de la Tercera Edad
Venta de Juguetes / ropa / artículos de puericultura
A partir de las 9h en la Salle du Plouy
Precio expositor: 2,00?/mesa
Catering y refrescos in situ
Información y reservas: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05
