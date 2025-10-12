Bourse aux jouets Vismes

Bourse aux jouets Vismes dimanche 12 octobre 2025.

Bourse aux jouets

Salle du Plouy Vismes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Bourse aux jouets et vêtements organisée pat le Club des séniors

Vente de Jouets / vêtements / Articles de puériculture

A partir de 9h à la salle du Plouy

Tarif exposant 2.00€/table

Restauration et buvette sur place

Infos et réservations 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05

Salle du Plouy Vismes 80140 Somme Hauts-de-France +33 2 35 17 61 09 tourisme@cciabb.fr

English :

Toy and clothing fair organized by the Club des séniors

Sale of Toys / clothing / childcare items

From 9am at the Salle du Plouy

Exhibitor price: 2.00?/table

Catering and refreshments on site

Information and reservations: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05

German :

Spielzeug- und Kleiderbörse organisiert durch den Seniorenclub

Verkauf von Spielzeug / Kleidung / Kinderpflegeartikel

Ab 9 Uhr in der Salle du Plouy

Preis für Aussteller: 2.00?/Tisch

Essen und Trinken vor Ort

Infos und Reservierungen: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dal Club degli Anziani

Vendita di Giocattoli / vestiti / articoli per l’infanzia

Dalle 9.00 nella Salle du Plouy

Prezzo per gli espositori: 2,00?/tavolo

Catering e rinfreschi in loco

Informazioni e prenotazioni: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05

Espanol :

Feria de juguetes y ropa organizada por el Club de la Tercera Edad

Venta de Juguetes / ropa / artículos de puericultura

A partir de las 9h en la Salle du Plouy

Precio expositor: 2,00?/mesa

Catering y refrescos in situ

Información y reservas: 06 78 52 38 78 / 06 58 41 71 05

