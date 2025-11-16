Bourse aux jouets Voutezac
Bourse aux jouets Voutezac dimanche 16 novembre 2025.
Salle polyvalente des Rosiers Voutezac Corrèze
Bourse aux jouets organisée par familles rurales de Voutezac.
Exposants 3€ la table 5€ les deux, 1/2 tarifs pour les adhérents
De 14h à 17h à la salle polyvalente des Rosiers .
Salle polyvalente des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 91 26 65 famillesruralesvoutezac@gmail.com
