Bourse aux jouets

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Bourse aux jouets organisée par familles rurales de Voutezac.

Exposants 3€ la table 5€ les deux, 1/2 tarifs pour les adhérents

De 14h à 17h à la salle polyvalente des Rosiers .

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 91 26 65 famillesruralesvoutezac@gmail.com

English : Bourse aux jouets

German : Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Voutezac a été mis à jour le 2025-11-07 par Corrèze Tourisme