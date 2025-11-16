Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Voutezac

Bourse aux jouets Voutezac dimanche 16 novembre 2025.

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac Corrèze

2025-11-16

Bourse aux jouets organisée par familles rurales de Voutezac.
Exposants 3€ la table 5€ les deux, 1/2 tarifs pour les adhérents
De 14h à 17h à la salle polyvalente des Rosiers   .

Salle polyvalente des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 91 26 65  famillesruralesvoutezac@gmail.com

