Bourse aux livres à Échiré

Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Bourse aux livres à Échiré le samedi 6 décembre de 9h à 18h et le dimanche 7 décembre de 10h à 16h à la salle de la barette.

1€ le livre

2 à 3€ les BD

5 séances de lecture de contes pour enfants, à 11H, 14h et 16h le samedi et 11H et 14H le dimanche

Romans, polars, jeunesse, cuisine, BD, beaux livres… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! .

Rue Léo Desaivre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 66 80

English : Bourse aux livres à Échiré

L’événement Bourse aux livres à Échiré Échiré a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Niort Marais Poitevin