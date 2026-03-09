Bourse aux Livres à la MJC Metz-Sud MJC Metz-Sud Metz

Bourse aux Livres à la MJC Metz-Sud

MJC Metz-Sud 87 Rue du 20e corps américain Metz Moselle

Samedi 2026-04-25 10:00:00

2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

C’est la 8ème édition de la Bourse aux Livres de la MJC Metz-Sud.

La MJC Metz-Sud ouvre ses portes aux publics, le grenier sera aménagé pour l’occasion et les nombreux ouvrages proposés seront classés selon différentes thématiques (romans, polars, histoire, bande dessinée…).Le projet est mené par un groupe de bénévoles de la MJC accompagnés de salariés.Tout public

MJC Metz-Sud 87 Rue du 20e corps américain Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 62 71 70

English :

This is the 8th edition of the MJC Metz-Sud Book Fair.

The MJC Metz-Sud opens its doors to the public, the attic will be fitted out for the occasion and the numerous books on offer will be classified according to different themes (novels, thrillers, history, comics, etc.) The project is run by a group of MJC volunteers accompanied by salaried staff.

