Bourse aux livres Place Saint-Germain Auxerre

Bourse aux livres

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Profitez de ce weekend et de l’atmosphère paisible du cloître de l’abbaye pour dénicher votre prochain livre parmi les milliers de livres de seconde main qui seront présentés.

Les fonds récoltés à l’occasion de cet évènement seront utilisés par le Secours Populaire Français de l’Yonne afin de financer des séjours-vacances pour des familles à revenus modestes. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux livres Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)