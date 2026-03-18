Bourse aux livres Place Saint-Germain Auxerre
Bourse aux livres Place Saint-Germain Auxerre samedi 27 juin 2026.
Bourse aux livres
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Profitez de ce weekend et de l’atmosphère paisible du cloître de l’abbaye pour dénicher votre prochain livre parmi les milliers de livres de seconde main qui seront présentés.
Les fonds récoltés à l’occasion de cet évènement seront utilisés par le Secours Populaire Français de l’Yonne afin de financer des séjours-vacances pour des familles à revenus modestes. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Bourse aux livres Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)