Bourse aux livres Salle René Coicaud Bergerac
Bourse aux livres Salle René Coicaud Bergerac samedi 4 octobre 2025.
Bourse aux livres
Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’Association Phoenix, qui s’occupe avec le soins et adoption des animaux en détresse, organise entre 9h30 et 15h00, le 4 octobre 2025 une grand bourse aux livres d’occasion en français, anglais et néerlandais pour enfants et adultes. .
Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Bourse aux livres
German : Bourse aux livres
Italiano :
Espanol : Bourse aux livres
L’événement Bourse aux livres Bergerac a été mis à jour le 2025-09-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides