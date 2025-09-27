Bourse aux livres Beuzeville
Bourse aux livres Beuzeville samedi 27 septembre 2025.
Bourse aux livres
Halle au blé Beuzeville Eure
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-27
Bourse aux livres et foire à tout par l’épicerie solidaire à la Halle au blé. .
Halle au blé Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 74 33
English : Bourse aux livres
Book Market
German :
Bücherbörse
Italiano :
Fiera del libro
Espanol :
Feria del libro
L’événement Bourse aux livres Beuzeville a été mis à jour le 2025-09-05 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville