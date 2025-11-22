Bourse aux livres Rue Pierre de Coubertin Biganos
Bourse aux livres
Rue Pierre de Coubertin Médiathèque de Biganos Biganos Gironde
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
La médiathèque vous propose une vente de documents retirés des rayons ou un peu abîmés, mais encore prêts à être lus et aimés.
Romans, BDs, albums jeunesse, documentaires, CDs, … il y en aura pour tous les âges, à tout petit prix (1€ le document) …
Tout public Gratuit .
Rue Pierre de Coubertin Médiathèque de Biganos Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 34 mediatheque@villedebiganos.fr
