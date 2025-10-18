Bourse aux livres rue Lucie Aubrac Boucau
Bourse aux livres rue Lucie Aubrac Boucau samedi 18 octobre 2025.
Bourse aux livres
rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Organisée par la Ville de Boucau et le Centre Social Dou Boucaou. L’occasion de dénicher quelques perles littéraires à moindre coût.
Ouvert à tous. .
rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14
English : Bourse aux livres
German : Bourse aux livres
Italiano :
Espanol : Bourse aux livres
L’événement Bourse aux livres Boucau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque