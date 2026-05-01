Fontaine-lès-Vervins

Bourse aux livres, cd, dvd, vinyles et jeux de société

18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Un moment idéal pour faire de la place dans sa bibliothèque ou ses armoires ! L’occasion de faire de bonnes affaires !

Pour vendre: inscription auprès de la médiathèque, emplacement gratuit avec mise à disposition de deux tables et une chaise pour chaque exposant. (possibilité d’avoir plusieurs chaises si vous êtes plusieurs)

Un moment idéal pour faire de la place dans sa bibliothèque ou ses armoires ! L’occasion de faire de bonnes affaires !

Pour vendre: inscription auprès de la médiathèque, emplacement gratuit avec mise à disposition de deux tables et une chaise pour chaque exposant. (possibilité d’avoir plusieurs chaises si vous êtes plusieurs) .

18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 99 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect time to make room in your library or cupboards! It’s also a great opportunity for bargains!

To sell: register with the media library, free stand with two tables and a chair for each exhibitor (you can have several chairs if there are several of you)

L’événement Bourse aux livres, cd, dvd, vinyles et jeux de société Fontaine-lès-Vervins a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Thiérache