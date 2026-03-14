Bourse aux livres, CD et DVD Salle Jammet Masseret

Bourse aux livres, CD et DVD

Salle Jammet Chemin de la Couderche Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Bourse aux livres, CD et DVD.

Informations et inscriptions exposants 07 49 66 99 05

Emplacement 2€ la table. .

Salle Jammet Chemin de la Couderche Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com

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English : Bourse aux livres, CD et DVD

L’événement Bourse aux livres, CD et DVD Masseret a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze