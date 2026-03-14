Bourse aux livres, CD et DVD Salle Jammet Masseret
Bourse aux livres, CD et DVD Salle Jammet Masseret samedi 11 avril 2026.
Bourse aux livres, CD et DVD
Salle Jammet Chemin de la Couderche Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Bourse aux livres, CD et DVD.
Informations et inscriptions exposants 07 49 66 99 05
Emplacement 2€ la table. .
Salle Jammet Chemin de la Couderche Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com
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English : Bourse aux livres, CD et DVD
L’événement Bourse aux livres, CD et DVD Masseret a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze