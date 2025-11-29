Bourse aux livres Chantelle
Bourse aux livres Chantelle samedi 29 novembre 2025.
Bourse aux livres
Salle Maupoil, (rez-de-chaussée mairie) Chantelle Allier
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Grande bourse aux livres en continu. Livres adultes 1€, livres de poche 0,50€, livres enfants de 1€ à 5€. Organisé par Lire pour Tous.
Salle Maupoil, (rez-de-chaussée mairie) Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lirepourtous.association@laposte.net
English :
Continuous book fair. Adult books 1?, paperbacks 0.50?, children’s books from 1? to 5? Organized by Lire pour Tous.
German :
Große, durchgehende Bücherbörse. Bücher für Erwachsene 1?, Taschenbücher 0,50?, Kinderbücher von 1? bis 5? Organisiert von Lire pour Tous.
Italiano :
Vendita continua di libri. Libri per adulti 1 euro, tascabili 0,50 euro, libri per bambini da 1 a 5 euro. Organizzata da Lire pour Tous.
Espanol :
Venta continua de libros. Libros para adultos a 1 euro, libros de bolsillo a 0,50 euros, libros infantiles de 1 a 5 euros. Organizado por Lire pour Tous.
L’événement Bourse aux livres Chantelle a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Val de Sioule