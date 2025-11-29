Bourse aux livres

Salle Maupoil, (rez-de-chaussée mairie) Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Grande bourse aux livres en continu. Livres adultes 1€, livres de poche 0,50€, livres enfants de 1€ à 5€. Organisé par Lire pour Tous.

.

Salle Maupoil, (rez-de-chaussée mairie) Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lirepourtous.association@laposte.net

English :

Continuous book fair. Adult books 1?, paperbacks 0.50?, children’s books from 1? to 5? Organized by Lire pour Tous.

German :

Große, durchgehende Bücherbörse. Bücher für Erwachsene 1?, Taschenbücher 0,50?, Kinderbücher von 1? bis 5? Organisiert von Lire pour Tous.

Italiano :

Vendita continua di libri. Libri per adulti 1 euro, tascabili 0,50 euro, libri per bambini da 1 a 5 euro. Organizzata da Lire pour Tous.

Espanol :

Venta continua de libros. Libros para adultos a 1 euro, libros de bolsillo a 0,50 euros, libros infantiles de 1 a 5 euros. Organizado por Lire pour Tous.

L’événement Bourse aux livres Chantelle a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Val de Sioule