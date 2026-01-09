Bourse aux livres Bibliothèque municipale Corme-Écluse

Bourse aux livres

Bibliothèque municipale 5 rue des écoles Corme-Écluse Charente-Maritime

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

2026-02-21

Tout type de livres entre 1€ et 2,5€

English :

All types of books between 1? and 2.5?

