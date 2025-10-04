Bourse aux livres Cour du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts à Ajaccio Ajaccio

Bourse aux livres Cour du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts à Ajaccio Ajaccio samedi 4 octobre 2025.

Accès gratuit

Début : 2025-10-04T00:30:00 – 2025-10-04T01:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

La 4ème édition de la Bourse aux Livres, organisée par le réseau de lecture publique de la ville d’Ajaccio, vous invite à chiner des livres d’occasion à prix mini, de 1 à 3 euros ! C’est l’occasion idéale de faire de belles découvertes.

Cour du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts à Ajaccio 50-52 rue Fesch 20000 Ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse 04.95.51.13.00 http://bibliotheque.ajaccio.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064627308907;https://www.instagram.com/bibliothequesmediatheques/?next=%2F&hl=fr;https://bibliotheque.ajaccio.fr/

