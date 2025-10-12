Bourse aux livres Courcelles

Bourse aux livres Courcelles dimanche 12 octobre 2025.

Bourse aux livres

Salle des fêtes Courcelles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Venez vendre, acheter, des livres, des disques, des cartes postales…

.

Salle des fêtes Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 94 92 34

English :

German :

Kommen Sie und verkaufen oder kaufen Sie, Bücher, Schallplatten, Postkarten…

Italiano :

Venite a comprare o vendere libri, dischi, cartoline…

Espanol :

Venga a comprar o vender libros, discos, postales…

L’événement Bourse aux livres Courcelles a été mis à jour le 2025-09-20 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme