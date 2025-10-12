Bourse aux livres Courcelles
Bourse aux livres Courcelles dimanche 12 octobre 2025.
Bourse aux livres
Salle des fêtes Courcelles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Venez vendre, acheter, des livres, des disques, des cartes postales…
Salle des fêtes Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 94 92 34
English :
German :
Kommen Sie und verkaufen oder kaufen Sie, Bücher, Schallplatten, Postkarten…
Italiano :
Venite a comprare o vendere libri, dischi, cartoline…
Espanol :
Venga a comprar o vender libros, discos, postales…
