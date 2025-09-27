Bourse aux livres de la médiathèque Saint-Maixent-l’École

Bourse aux livres de la médiathèque Saint-Maixent-l’École samedi 27 septembre 2025.

Bourse aux livres de la médiathèque

Salle Capitulaire Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Vente de livre et DVD d’occasion à 0.50€ pièce !

De la littérature, des romans policiers, des livres pour la jeunesse…

Il y en a pour tous les goûts !

> Tout public

> Accès libre .

Salle Capitulaire Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75

