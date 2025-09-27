Bourse aux livres de la médiathèque Saint-Maixent-l’École
Bourse aux livres de la médiathèque Saint-Maixent-l’École samedi 27 septembre 2025.
Bourse aux livres de la médiathèque
Salle Capitulaire Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Vente de livre et DVD d’occasion à 0.50€ pièce !
De la littérature, des romans policiers, des livres pour la jeunesse…
Il y en a pour tous les goûts !
> Tout public
> Accès libre .
Salle Capitulaire Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75
English : Bourse aux livres de la médiathèque
German : Bourse aux livres de la médiathèque
Italiano :
Espanol : Bourse aux livres de la médiathèque
L’événement Bourse aux livres de la médiathèque Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Haut Val De Sèvre