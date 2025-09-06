Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard

Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard samedi 6 septembre 2025.

Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Le stand de la médiathèque sera tenu par Les Restos du Cœur de La Ferté-Bernard, tous les bénéfices leur seront reversés. Bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la Médiathèque

Emplacement gratuit Evènement réservé au particulier. Uniquement livres-CD-DVD-Jeux/Jouets .

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44

