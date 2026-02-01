Bourse aux livres et aux capsules (multi collections) place du 14 juillet Montmort-Lucy
place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy Marne
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-02-28
Rendez-vous les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026 à la salle municipale de Montmort-Lucy pour la bourse aux livres et aux capsules, organisée par l’Assok (association pour le soutien des orphelins de Kalo Congo Kinshasa) .
À cette occasion, seront proposés des livres de tout genre livres enfants, jeunesse, ados, policiers ou romans, livres anciens ou récents, livres religieux ou histoire, documentaires… Mais aussi des capsules de champagne, des fèves, des revues et journaux anciens, des cartes postales, CD, DVD, disques vinyls, pin’s… compléteront cette bourse à caractère humanitaire. Le tout à prix mini !!! .
