Bourse aux livres et aux capsules (multi collections) place du 14 juillet Montmort-Lucy

Bourse aux livres et aux capsules (multi collections)

place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Tout public

Rendez-vous les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026 à la salle municipale de Montmort-Lucy pour la bourse aux livres et aux capsules, organisée par l’Assok (association pour le soutien des orphelins de Kalo Congo Kinshasa) .

À cette occasion, seront proposés des livres de tout genre livres enfants, jeunesse, ados, policiers ou romans, livres anciens ou récents, livres religieux ou histoire, documentaires… Mais aussi des capsules de champagne, des fèves, des revues et journaux anciens, des cartes postales, CD, DVD, disques vinyls, pin’s… compléteront cette bourse à caractère humanitaire. Le tout à prix mini !!! .

place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est +33 6 63 32 96 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux livres et aux capsules (multi collections)

L’événement Bourse aux livres et aux capsules (multi collections) Montmort-Lucy a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne