Bourse aux livres et aux collections Ladon

Bourse aux livres et aux collections

Rue du Chateau Ladon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 08:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Bourse aux livres et aux multi-collections organisée par le comité des fêtes à la salle Yves Garré. Vous pourrez y trouver toutes sortent de livres et divers collections (cartes postales, disques…), idéal pour les passionnés ! Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Chateau Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 73 50 20 comitedesfetesladon@laposte.net

English :

Book and collection market

