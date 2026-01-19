Bourse aux livres et aux collections Ladon
Bourse aux livres et aux collections Ladon dimanche 8 février 2026.
Rue du Chateau Ladon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-08 08:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Bourse aux livres et aux multi-collections organisée par le comité des fêtes à la salle Yves Garré. Vous pourrez y trouver toutes sortent de livres et divers collections (cartes postales, disques…), idéal pour les passionnés ! Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Chateau Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 73 50 20 comitedesfetesladon@laposte.net
English :
Book and collection market
