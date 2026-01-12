Bourse aux livres et crêpes à emporter Place de la Gare Plozévet
Bourse aux livres et crêpes à emporter Place de la Gare Plozévet dimanche 1 février 2026.
Organisée par l’amicale laïque de Plozévet
Les bons de commande des crêpes à emporter sont à retourner aux établissements scolaires avec votre règlement au plus tard le 30/01 (espèces ou chèque à l’ordre de l’amicale laïque de Plozévet).
En soutien à Ellie et sa famille, l’amicale versera cette année les bénéfices de la vente de crêpes à emporter dans la cagnotte pour l’achat du véhicule TPMR indispensable au quotidien d’Ellie. Vous trouverez toutes les informations associées sur l’affiche jointe.
Place de la Gare Foyer communal Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 48 86 88 35
