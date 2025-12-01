Bourse aux livres et jouets à Manot Manot
Bourse aux livres et jouets à Manot Manot dimanche 21 décembre 2025.
Bourse aux livres et jouets à Manot
Maison des associations Manot Charente
Début : Dimanche 2025-12-21 08:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Cette bourse aux jouets et aux livres permet à tous et chacun de trouver un cadeau pour Noel, et de n’oublier personne.
Maison des associations Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
English :
This toy and book fair allows everyone to find a gift for Christmas, and to make sure no one is forgotten.
German :
Diese Spielzeug- und Bücherbörse ermöglicht es jedem, ein Geschenk für Weihnachten zu finden und niemanden zu vergessen.
Italiano :
Questa fiera del giocattolo e del libro offre a tutti la possibilità di trovare un regalo per Natale e di assicurarsi che nessuno venga dimenticato.
Espanol :
Esta feria del juguete y del libro ofrece a todo el mundo la oportunidad de encontrar un regalo para Navidad, y de asegurarse de que nadie cae en el olvido.
