Bourse aux livres et jouets à Manot Manot

Bourse aux livres et jouets à Manot

Maison des associations Manot Charente

Début : Dimanche 2025-12-21 08:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Cette bourse aux jouets et aux livres permet à tous et chacun de trouver un cadeau pour Noel, et de n’oublier personne.

Maison des associations Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23

English :

This toy and book fair allows everyone to find a gift for Christmas, and to make sure no one is forgotten.

German :

Diese Spielzeug- und Bücherbörse ermöglicht es jedem, ein Geschenk für Weihnachten zu finden und niemanden zu vergessen.

Italiano :

Questa fiera del giocattolo e del libro offre a tutti la possibilità di trovare un regalo per Natale e di assicurarsi che nessuno venga dimenticato.

Espanol :

Esta feria del juguete y del libro ofrece a todo el mundo la oportunidad de encontrar un regalo para Navidad, y de asegurarse de que nadie cae en el olvido.

