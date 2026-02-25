Bourse aux livres et musique le village Peyrins
Bourse aux livres et musique le village Peyrins dimanche 10 mai 2026.
Bourse aux livres et musique
le village Salle des fêtes Peyrins Drôme
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
2026-05-10
L’association A Livres Ouverts a le plaisir d’organiser, pour la deuxième année, sa Bourse aux livres et musique.
Venez vendre ou acheter livres, CD, vinyles,… dans une ambiance conviviale.
le village Salle des fêtes Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 87 89 33 alivresouverts@gmail.com
English :
For the second year running, the A Livres Ouverts association is pleased to organize its Book and Music Fair.
Come and buy or sell books, CDs, vinyl, etc. in a friendly atmosphere.
L’événement Bourse aux livres et musique Peyrins a été mis à jour le 2026-03-07 par Valence Romans Tourisme