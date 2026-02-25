Bourse aux livres et musique le village Peyrins

Bourse aux livres et musique

Salle des fêtes Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date :

2026-05-10 10:00:00

2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association A Livres Ouverts a le plaisir d’organiser, pour la deuxième année, sa Bourse aux livres et musique.

Venez vendre ou acheter livres, CD, vinyles,… dans une ambiance conviviale.

Salle des fêtes Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 87 89 33 alivresouverts@gmail.com

English :

For the second year running, the A Livres Ouverts association is pleased to organize its Book and Music Fair.

Come and buy or sell books, CDs, vinyl, etc. in a friendly atmosphere.

