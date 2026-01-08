Bourse aux livres Jeunesse des Amis de Brazzaville Bray-Saint-Aignan

Bourse aux livres Jeunesse des Amis de Brazzaville

Salle Polyvalente, Rue des Jardins du Coulouis Bray-Saint-Aignan Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Bourse aux livres ouverte à tous à la salle polyvalente, avec 15.000 livres de qualité à petits prix (0,50 cts pour enfants, et 1 ou 2 €). Ces livres sont classés, par thème et par lettre alphabétique.

Grâce à la participation du public, l’association des Amis de Brazzaville peut aider les 6 dispensaires et l’orphelinat de Brazzaville. Deux fois par an, les bénévoles de l’Association acheminent au Congo l’Aide humanitaire médicale et de première nécessité pour l’orphelinat catholique de Sœur Virginie et prennent en charge une trentaine d’enfants (chaine alimentaire, aide matérielle pour leur scolarité).

L’Association fournit aussi l’Aide logistique dans ces 6 établissements pour améliorer leur quotidien (achat de matériels, travaux, climatisation, jardinage, etc..). .

Salle Polyvalente, Rue des Jardins du Coulouis Bray-Saint-Aignan 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 16 29 65 lesamisdebrazzavillecontact@gmail.com

English :

Book fair open to all at the Salle polyvalente, with 15,000 quality books at low prices: (0.50 cts for children, and 1 or 2 ?). Books are classified by theme and alphabetical letter.

