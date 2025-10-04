Bourse aux livres Le Hangar Zéro Le Havre
Bourse aux livres
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Venez participer à la première grande vente de livres d’occasion organisée au Hangar Zéro par les résident·es de la boutique !
Au programme
– Des livres pour tous les goûts et tous les âges jeunesse, romans, cuisine, histoire, géographie…
– Des prix tout doux maximum 3 € par livre
– Un achat solidaire chaque livre acheté soutient le projet du Hangar Zéro .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
