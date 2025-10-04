Bourse aux livres Le Hangar Zéro Le Havre

Bourse aux livres Le Hangar Zéro Le Havre samedi 4 octobre 2025.

Bourse aux livres

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Venez participer à la première grande vente de livres d’occasion organisée au Hangar Zéro par les résident·es de la boutique !

Au programme

– Des livres pour tous les goûts et tous les âges jeunesse, romans, cuisine, histoire, géographie…

– Des prix tout doux maximum 3 € par livre

– Un achat solidaire chaque livre acheté soutient le projet du Hangar Zéro .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

