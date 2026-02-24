Bourse aux livres Halle paysanne Les Eyzies
Bourse aux livres Halle paysanne Les Eyzies dimanche 8 mars 2026.
Bourse aux livres
Halle paysanne Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’Amicale laïque des Eyzies organise une bourse aux livres.
Sous forme de dépôt -vente.
Un large choix de livres d’occasion, vous serez sûrs de trouver votre bonheur.
Présentation des travaux des élèves de l’école.
Sur inscription pour le dépôt de livres
Crêpes, boissons sur place.
Halle paysanne Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 98 66 27 amicalelaique.leseyzies@gmail.com
English : Bourse aux livres
The Amicale laïque des Eyzies organizes a book sale.
Deposit and sale.
A wide choice of second-hand books, you’re sure to find what you’re looking for.
Presentation of schoolchildren’s work.
Registration required for book deposit
Pancakes and drinks available.
L’événement Bourse aux livres Les Eyzies a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère