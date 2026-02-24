Bourse aux livres Halle paysanne Les Eyzies

Bourse aux livres

Halle paysanne Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’Amicale laïque des Eyzies organise une bourse aux livres.

Sous forme de dépôt -vente.

Un large choix de livres d’occasion, vous serez sûrs de trouver votre bonheur.

Présentation des travaux des élèves de l’école.

Sur inscription pour le dépôt de livres

Crêpes, boissons sur place.

Halle paysanne Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 98 66 27 amicalelaique.leseyzies@gmail.com

English : Bourse aux livres

The Amicale laïque des Eyzies organizes a book sale.

Deposit and sale.

A wide choice of second-hand books, you’re sure to find what you’re looking for.

Presentation of schoolchildren’s work.

Registration required for book deposit

Pancakes and drinks available.

