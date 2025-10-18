Bourse aux livres Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie

Bourse aux livres Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux livres

Bibliothèque Clod’Aria 21 Rue du Docteur Audé L’Orbrie Vendée

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Venez faire le plein de lectures à petit prix !

Amoureux des livres, curieux en quête de découvertes ou simples flâneurs ne manquez pas la première bourse aux livres organisée par la bibliothèque Clod’Aria.

Une large sélection d’ouvrages retirés des collections de la bibliothèque municipale sera mise en vente romans, documentaires, albums jeunesse, livres pratiques, et bien plus encore. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !

C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à ces livres tout en soutenant la bibliothèque. En prime, vous repartirez peut-être avec des pépites inattendues à dévorer cet automne !

Tous les livres à 1€.

Entrée libre.

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Renseignements au 02 51 51 07 39. .

Bibliothèque Clod'Aria 21 Rue du Docteur Audé L'Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 07 39

English :

Come and fill up on great reads at low prices!

German :

Kommen Sie und tanken Sie Lesestoff zum kleinen Preis!

Italiano :

Venite a fare il pieno di grandi letture a prezzi bassi!

Espanol :

¡Ven y llénate de grandes lecturas a precios bajos!

L’événement Bourse aux livres L’Orbrie a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin