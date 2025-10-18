Bourse aux livres Place des Halles Marans
Bourse aux livres Place des Halles Marans samedi 18 octobre 2025.
Bourse aux livres
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Bourse aux livres organisée par le comité de jumelage de Marans.
1€ le livre !
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 21 06 jumelage.marans@orange.fr
English :
Book fair organized by the Marans twinning committee.
1? a book!
German :
Bücherbörse, organisiert vom Partnerschaftskomitee von Marans.
1? pro Buch!
Italiano :
Fiera del libro organizzata dal comitato di gemellaggio di Marans.
1? un libro!
Espanol :
Feria del libro organizada por el comité de hermanamiento de Marans.
1? ¡un libro!
