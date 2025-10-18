Bourse aux livres Place des Halles Marans

Bourse aux livres Place des Halles Marans samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux livres

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Bourse aux livres organisée par le comité de jumelage de Marans.

1€ le livre !

.

Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 21 06 jumelage.marans@orange.fr

English :

Book fair organized by the Marans twinning committee.

1? a book!

German :

Bücherbörse, organisiert vom Partnerschaftskomitee von Marans.

1? pro Buch!

Italiano :

Fiera del libro organizzata dal comitato di gemellaggio di Marans.

1? un libro!

Espanol :

Feria del libro organizada por el comité de hermanamiento de Marans.

1? ¡un libro!

L’événement Bourse aux livres Marans a été mis à jour le 2025-10-10 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin