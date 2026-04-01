Bourse aux livres Place des Halles Marans
Bourse aux livres Place des Halles Marans samedi 18 avril 2026.
Marans
Bourse aux livres
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Bourse aux livres organisée par le comité de jumelage de Marans.
1€ le livre !
.
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 21 06 jumelage.marans@orange.fr
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English :
Book fair organized by the Marans twinning committee.
1? a book!
L’événement Bourse aux livres Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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