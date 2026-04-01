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Bourse aux livres Place des Halles Marans

Bourse aux livres Place des Halles Marans samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : La Halle aux poissons

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Marans

Bourse aux livres

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Bourse aux livres organisée par le comité de jumelage de Marans.
1€ le livre !
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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 21 06  jumelage.marans@orange.fr

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English :

Book fair organized by the Marans twinning committee.
1? a book!

L’événement Bourse aux livres Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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