Bourse aux livres Place des Halles Marans

Marans

Bourse aux livres

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Bourse aux livres organisée par le comité de jumelage de Marans.

1€ le livre !

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 21 06 jumelage.marans@orange.fr

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English :

Book fair organized by the Marans twinning committee.

1? a book!

L’événement Bourse aux livres Marans a été mis à jour le 2026-04-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin