Bourse aux livres, multimédias et jeux de société Salle des fêtes Louis Aragon Hussigny-Godbrange
Bourse aux livres, multimédias et jeux de société Salle des fêtes Louis Aragon Hussigny-Godbrange dimanche 12 avril 2026.
Bourse aux livres, multimédias et jeux de société
Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Présence de nombreux auteurs et artistes.
Expositions de peintures, calligraphies et photographies.
Restauration rapide et buvette.
Tombola.Tout public
0 .
Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 70 11 32
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English :
Numerous authors and artists present.
Exhibitions of paintings, calligraphy and photography.
Fast food and refreshments.
Tombola.
L’événement Bourse aux livres, multimédias et jeux de société Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2026-03-23 par OT DU GRAND LONGWY