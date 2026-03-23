Bourse aux livres, multimédias et jeux de société Salle des fêtes Louis Aragon Hussigny-Godbrange

Bourse aux livres, multimédias et jeux de société

Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Présence de nombreux auteurs et artistes.

Expositions de peintures, calligraphies et photographies.

Restauration rapide et buvette.

Tombola.Tout public

0 .

Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 70 11 32

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English :

Numerous authors and artists present.

Exhibitions of paintings, calligraphy and photography.

Fast food and refreshments.

Tombola.

L’événement Bourse aux livres, multimédias et jeux de société Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2026-03-23 par OT DU GRAND LONGWY